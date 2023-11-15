Толстошеева Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстошеева Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1876

Дочь: Толстошеева Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1877

Дочь: Толстошеева Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1878

Сын: Толстошеев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1882

Сын: Толстошеев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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