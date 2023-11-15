Толстошеева Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1876
Дочь: Толстошеева Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович
Рождение ребёнка
28.06.1877
Дочь: Толстошеева Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович
Рождение ребёнка
14.06.1878
Сын: Толстошеев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович
Рождение ребёнка
09.04.1882
Сын: Толстошеев Семен Васильевич
Отец ребёнка: Толстошеев Василий Зотович
Смерть
Неизвестно