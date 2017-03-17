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Хасанов Булат Русланович
Хасанов Булат Русланович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Хасанов Руслан Мавлетянович
1975 г.р.
Мать
Хасанова Резеда Миргасимовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2017
Отец:
Хасанов Руслан Мавлетянович
Мать:
Хасанова Резеда Миргасимовна
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