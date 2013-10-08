Кадырова Альфия Шайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадырова Альфия Шайдулловна

Кадырова Альфия Шайдулловна

avatar

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.12.1936

Дата смерти

08.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1936

Отец: Кадыров Шайдулла Халиуллович

Мать: Таифа Зарифулловна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1957

Дочь: Гафиятуллина Гульфия Ульфатовна

Отец ребёнка: Гафиятуллин Ульфат Сибгатович

Смерть
08.10.2013
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close