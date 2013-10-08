Кадырова Альфия Шайдулловна
Место рождения
Дата рождения22.12.1936
Дата смерти08.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1936
Отец: Кадыров Шайдулла Халиуллович
Мать: Таифа Зарифулловна
Рождение ребёнка
03.02.1957
Дочь: Гафиятуллина Гульфия Ульфатовна
Отец ребёнка: Гафиятуллин Ульфат Сибгатович
Смерть
08.10.2013
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)