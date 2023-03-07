Семенова Федосья Семенова
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Семенов Потап (Никита) Савинов
Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Савина
Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Федосья Савина
Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Лукерья Савина
Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812