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Семенова Федосья Семенова

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Семенов Потап (Никита) Савинов

Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Семенов Антон Савинов

Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Савина

Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Федосья Савина

Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Лукерья Савина

Отец ребёнка: Семенов Сава Кириллов

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Сава Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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