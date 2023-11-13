Сыромятникова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1893
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1895
Сын: Сыромятников Ефим Фёдорович
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1900
Сын: Сыромятников Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно