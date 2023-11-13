Сыромятникова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1893

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1895

Сын: Сыромятников Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Сыромятников Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыромятников Фёдор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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