Левенко Фёдор Михайлович
Место рожденияг. Уссурийск
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
Около 1932
Мать ребёнка: Левенко (Костяная) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сидорова (Левенко) Зинаида Фёдоровна
Мать ребёнка: Левенко (Костяная) Мария Ивановна
Смерть
Около 1985
Похороны
Неизвестно