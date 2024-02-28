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Левенко Фёдор Михайлович

Место рождения

г. Уссурийск

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1928

Жена: Левенко (Костяная) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Левенко Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Левенко (Костяная) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сидорова (Левенко) Зинаида Фёдоровна

Мать ребёнка: Левенко (Костяная) Мария Ивановна

Смерть
Около 1985
Похороны
Неизвестно

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