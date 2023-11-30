Марычев Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
21.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марычева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марычева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно