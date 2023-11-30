Марычев Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарычев Виктор Федорович

Марычев Виктор Федорович

Место рождения

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Марычев Федор Николаевич

Мать: Марычева Дарья Тимофеевна

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марычева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марычева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марычева Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close