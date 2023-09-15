Засухина Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1952
Дата смерти15.09.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1952
Отец: Дроздов Дмитрий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1971
Сын: Лихачев Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1976
Сын: Засухин Иван Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1986
Дочь: Филиппова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.09.2023
Умерла спустя месяц после инсульта в реанимации.