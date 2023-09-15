Засухина Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засухина Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1952

Дата смерти

15.09.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1952

Отец: Дроздов Дмитрий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1971

Сын: Лихачев Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1976

Сын: Засухин Иван Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1986

Дочь: Филиппова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.09.2023
Умерла спустя месяц после инсульта в реанимации.
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