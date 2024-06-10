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Феврония Афанасьева

Место рождения

Сафроново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафроново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Муж: Арефа Яковлев

Жениху и невесте по 19. Оба первым браком Поручители: д. Середняя Григорий Титов, д. Замошье Иван Дмитриев, д. Софроново Иван Иванов, Филипп Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1882 ст.

Дочь: Анна Арефова

Отец ребёнка: Арефа Яковлев

Восприемник крест.жена Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.

Сын: Савелий Арефов

Отец ребёнка: Арефа Яковлев

Восприемник крестьянина Ефима Михайлова жена Акилина Титова
Рождение ребёнка
17.12.1885 ст.

Дочь: Анастасия Арефова

Отец ребёнка: Арефа Яковлев

Восприемник сельцо Никифорцево крест.девка Акилина Богданова
Рождение ребёнка
29.08.1896 ст.

Сын: Михаил Арефов

Отец ребёнка: Арефа Яковлев

Восприемник д. Фофаново крест. дочь девка Марфа Богданова
Рождение ребёнка
26.10.1897 ст.

Дочь: Анастасия Арефова

Отец ребёнка: Арефа Яковлев

Восприемник д. Софроново крест. девка Екатерина Яковлева
Смерть
Неизвестно

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