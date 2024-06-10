Феврония Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Муж: Арефа Яковлев
Жениху и невесте по 19. Оба первым браком Поручители: д. Середняя Григорий Титов, д. Замошье Иван Дмитриев, д. Софроново Иван Иванов, Филипп Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1882 ст.
Дочь: Анна Арефова
Отец ребёнка: Арефа Яковлев
Восприемник крест.жена Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.
Сын: Савелий Арефов
Отец ребёнка: Арефа Яковлев
Восприемник крестьянина Ефима Михайлова жена Акилина Титова
Рождение ребёнка
17.12.1885 ст.
Дочь: Анастасия Арефова
Отец ребёнка: Арефа Яковлев
Восприемник сельцо Никифорцево крест.девка Акилина Богданова
Рождение ребёнка
29.08.1896 ст.
Сын: Михаил Арефов
Отец ребёнка: Арефа Яковлев
Восприемник д. Фофаново крест. дочь девка Марфа Богданова
Рождение ребёнка
26.10.1897 ст.
Дочь: Анастасия Арефова
Отец ребёнка: Арефа Яковлев
Восприемник д. Софроново крест. девка Екатерина Яковлева
Смерть
Неизвестно