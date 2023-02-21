Хохлова (Рыжакова) Федора Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Рыжакова) Федора Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рыжаков Трофим Яковлевич

Мать: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
1939

Сын: Донской Василий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Хохлова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Хохлова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хохлова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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