Хохлова (Рыжакова) Федора Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Рыжаков Трофим Яковлевич
Мать: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Донской Василий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Хохлова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Хохлова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хохлова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно