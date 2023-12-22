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(Сюзюкина) Татьяна Николаевна
(Сюзюкина) Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1979
Пол
Женский
Отец
Сюзюкин Николай Александрович
1956 г.р.
Мать
Сюзюкина (Павлова) Мария
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Сюзюкин Николай Александрович
Мать:
Сюзюкина Мария
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