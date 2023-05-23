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Смирнов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Российская империя, Владимирская губерния, Шуйский уезд,Иваново-Вознесенск

Дата рождения

02.09.1895

Дата смерти

20.08.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Владимирская губерния, Шуйский уезд,Иваново-Вознесенск
Бракосочетание
1924

Жена: Смирнова Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
15.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Платоновна

Смерть
20.08.1947
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург