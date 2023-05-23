Смирнов Сергей Сергеевич
Место рожденияРоссийская империя, Владимирская губерния, Шуйский уезд,Иваново-Вознесенск
Дата рождения02.09.1895
Дата смерти20.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Владимирская губерния, Шуйский уезд,Иваново-Вознесенск
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
15.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Платоновна
Смерть
20.08.1947
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург