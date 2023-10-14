Гладыш Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2007
Дочь: Гладыш Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: Гладыш Елена Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.2015
Дочь: Гладыш Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Гладыш Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладыш Елена Ивановна