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(Погодина) Варвара Егоровна

Место рождения

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

04.12.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1795

Отец: Погодин Егор Васильевич

Мать: Погодина Аксинья Гавриловна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
14.01.1811

Муж: Яков Федотович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1820

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Федотович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1822

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Федотович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1827

Дочь: Арина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Федотович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1832

Сын: Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Федотович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1836

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Федотович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно