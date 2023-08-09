(Погодина) Варвара Егоровна
Место рождения
Дата рождения04.12.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1795
Бракосочетание
14.01.1811
Муж: Яков Федотович
Рождение ребёнка
12.02.1820
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Федотович
Рождение ребёнка
19.04.1822
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Федотович
Рождение ребёнка
01.05.1827
Дочь: Арина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Федотович
Рождение ребёнка
03.02.1832
Сын: Прокопий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Федотович
Рождение ребёнка
28.03.1836
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Федотович
Смерть
Неизвестно