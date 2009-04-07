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Лобанов Александр Леонидович
Лобанов Александр Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Лобанов Леонид Анатольевич
1970 г.р.
Мать
Лобанова (Батина) Валентина Ивановна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2009
Отец:
Лобанов Леонид Анатольевич
Мать:
Лобанова Валентина Ивановна
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