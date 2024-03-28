Соболевская (Петрова) Валентина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевская (Петрова) Валентина Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
Неизвестно

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Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно

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