(Валиева) Ксения Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Валиева) Ксения Маратовна

(Валиева) Ксения Маратовна

avatar

Место рождения

г. Душанбе Р.Таджикистан

Дата рождения

19.11.1996

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1994 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1996

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Душанбе Р.Таджикистан
Образование
С 01.09.2008 по 31.05.2012
М.О. г. Ногинск
МСОШ №14 | Current education:1
Образование
С 01.09.2012
М.О. г. Ногинск
Ногинское Медицинское Училище | Current education:1
Бракосочетание
27.09.2019

Муж: Заглодин Роман

М.О. г. Ногинск
Witnesses:Таня Ларина и Олег Матыс
Рождение ребёнка
13.03.2020

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Заглодин Роман

М.О. г. Ногинск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close