(Валиева) Ксения Маратовна
Место рожденияг. Душанбе Р.Таджикистан
Дата рождения19.11.1996
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1996
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Душанбе Р.Таджикистан
Образование
С 01.09.2008 по 31.05.2012
М.О. г. Ногинск
МСОШ №14 | Current education:1
Образование
С 01.09.2012
М.О. г. Ногинск
Ногинское Медицинское Училище | Current education:1
Бракосочетание
27.09.2019
Муж: Заглодин Роман
М.О. г. Ногинск
Witnesses:Таня Ларина и Олег Матыс
Рождение ребёнка
13.03.2020
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Заглодин Роман
М.О. г. Ногинск