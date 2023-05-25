Косырькова Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосырькова Гликерия Степановна

Косырькова Гликерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1873

Отец: Гринин Степан Данилович

Мать: Гринина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Козырьков Василий Федорович

Отец ребёнка: Косырьков Федор Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.

Сын: Козырьков Василий Федорович

Отец ребёнка: Косырьков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно