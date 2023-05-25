Косырькова Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1873
Отец: Гринин Степан Данилович
Мать: Гринина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1897
Сын: Козырьков Василий Федорович
Отец ребёнка: Косырьков Федор Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.
Сын: Козырьков Василий Федорович
Отец ребёнка: Косырьков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно