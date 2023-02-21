Розанна Мать Милаира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат Гг Лоуренс
Отец ребёнка: Император Грегор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанн Михаэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розанн Михаэль