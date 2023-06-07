Головина Анисья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анисья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Головин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович

Новокульнево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастерова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно