Головина Анисья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Головин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович
Новокульнево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастерова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно