Акилина Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Пименовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввич

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввич

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Саввич

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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