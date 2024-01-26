Воробьев Аким Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Воробьев Тимофей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анастасия Акимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921