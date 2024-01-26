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Воробьев Аким Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Воробьев Тимофей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Воробьев Иван Акимович

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анастасия Акимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Ирина Леонтьевна

Смерть
1921
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