Кунцевич (Мурадова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунцевич (Мурадова) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906

Отец: Мурадов Абас Оглы Башир

Мать: Мурадова (Амосова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубликов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунцевич Михаил

Рождение ребёнка
25.12.1930

Дочь: Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна

Отец ребёнка: Кунцевич Михаил

Смерть
Неизвестно

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