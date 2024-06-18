Кухтина Домна Павловна
Место рожденияамурская обл.
Дата рождения1888
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1908
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
10.06.1910
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Кухтина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
09.03.1913
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
15.11.1916 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
13.01.1918
Дочь: Кухтина-Язынина Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
10.10.1920
Сын: Кухтин Иван Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1922
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1925
Дочь: Кухтина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
амурская обл.
Смерть
1980
амурская обл.