Кухтина Домна Павловна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кухтина Домна Павловна

Место рождения

амурская обл.

Дата рождения

1888

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Кухтин Антон Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Кухтин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Кухтина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
09.03.1913

Сын: Кухтин Павел Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
15.11.1916 ст.

Сын: Кухтин Матвей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
13.01.1918

Дочь: Кухтина-Язынина Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
10.10.1920

Сын: Кухтин Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1922

Сын: Кухтин Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1925

Дочь: Кухтина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

амурская обл.
Смерть
1980
амурская обл.

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