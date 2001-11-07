Мухаметьянова (Залилова (Габдулзалилова)) Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянова (Залилова (Габдулзалилова)) Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.11.1916

Дата смерти

07.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916

Отец: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Мать: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Мухаметьянов Набил Абдуллович

Отец ребёнка: Мухаметьянов Абдулла Мустафаевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметьянов Абдулла Мустафаевич

Смерть
07.11.2001
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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