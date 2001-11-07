Мухаметьянова (Залилова (Габдулзалилова)) Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)
Место рождения
Дата рождения15.11.1916
Дата смерти07.11.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916
Отец: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)
Рождение ребёнка
15.11.1936
Сын: Мухаметьянов Набил Абдуллович
Отец ребёнка: Мухаметьянов Абдулла Мустафаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно