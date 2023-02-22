Мерекин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерекин Иван Степанович

Мерекин Иван Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1884

Дата смерти

19.01.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1911 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мерекин Климентий Иванович

Мать ребёнка: Мерекина Екатерина

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1917

Сын: Мерекин Павел Иванович

Мать ребёнка: Мерекина Екатерина

Рождение ребёнка
01.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Екатерина

Рождение ребёнка
15.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерекина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Смерть
19.01.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close