Мерекин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1884
Дата смерти19.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мерекин Климентий Иванович
Мать ребёнка: Мерекина Екатерина
Рождение ребёнка
12.07.1917
Мать ребёнка: Мерекина Екатерина
Рождение ребёнка
01.03.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерекина Екатерина
Рождение ребёнка
15.09.1928
Рождение ребёнка
23.02.1930
Рождение ребёнка
27.10.1932
Рождение ребёнка
?.09.1935
Рождение ребёнка
17.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерекина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1951