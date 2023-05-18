Уфимцев Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уфимцева Клавдия Кирилловна
Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уфимцева Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уфимцева Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уфимцев Евгений Кириллович
Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно