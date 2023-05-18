Уфимцев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУфимцев Кирилл

Уфимцев Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уфимцева Клавдия Кирилловна

Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уфимцева Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уфимцева Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уфимцев Евгений Кириллович

Мать ребёнка: Уфимцева Степанида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уфимцева Степанида Сергеевна