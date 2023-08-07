Хромова Марфа Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова Марфа Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Хромов Егор Иудович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Хромов Максим Егорович

Отец ребёнка: Хромов Егор Иудович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Хромов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Хромов Егор Иудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Егор Иудович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно