Хромова Марфа Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Хромов Егор Иудович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Хромов Егор Иудович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Хромов Егор Иудович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хромов Егор Иудович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно