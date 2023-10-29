Гущин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаренко Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Винера Николаевна

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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