Фатей Перфильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатей Перфильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1742 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пётр Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
РС 1782 г. - Волчья Дубрава, Пётр Иванов Львов и жена его Елизавета Алексеева ; переведён из вотчин Ивана Львова
Смерть
1776