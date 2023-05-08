Фатей Перфильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Пётр Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
РС 1782 г. - Волчья Дубрава, Пётр Иванов Львов и жена его Елизавета Алексеева ; переведён из вотчин Ивана Львова
Смерть
1776