Покрышкина (Зонова) Васса Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина (Зонова) Васса Фадеева

Место рождения

с. Пышацкое, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Пышацкое, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Покрышкин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Родионов

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Родионов

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Покрышкин Филипп Иванов

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Родионов

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Иван Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782