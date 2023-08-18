Покрышкина (Зонова) Васса Фадеева
Место рожденияс. Пышацкое, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Пышацкое, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Родионов
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Родионов
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Покрышкин Иван Родионов
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782