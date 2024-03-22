Митькина (Миронова) Раиса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949
Отец: Миронов Алексей Никитович
Мать: Миронова Мария Ивановна
С 1974 г проживает в деревне Судаково Ленинского района Тульской
Бракосочетание
02.11.1974
Рождение ребёнка
23.12.1975
Дочь: Волкова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Митькин Сергей Фёдорович
С 1999 г. проживает на пос. Косая Гора
Рождение ребёнка
17.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.04.1985
Отец ребёнка: Митькин Сергей Фёдорович
С 2010 г. проживает в г.Туле