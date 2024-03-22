Митькина (Миронова) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Миронова) Раиса Алексеевна

Место рождения

Косая Гора

Дата рождения

29.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949

Отец: Миронов Алексей Никитович

Мать: Миронова Мария Ивановна

С 1974 г проживает в деревне Судаково Ленинского района Тульской
Бракосочетание
02.11.1974

Муж: Митькин Сергей Фёдорович

Судаково, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1975

Дочь: Волкова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Митькин Сергей Фёдорович

Судаково, город Тула, Тульская область
С 1999 г. проживает на пос. Косая Гора
Рождение ребёнка
17.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
25.04.1985

Сын: Митькин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Митькин Сергей Фёдорович

Судаково, город Тула, Тульская область
С 2010 г. проживает в г.Туле
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