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Соломонюк Александр Евгеньевич
Соломонюк Александр Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2019
Пол
Мужской
Отец
Соломонюк Евгений Алексеевич
1987 г.р.
Мать
Соломонюк Фомина Светлана Викторовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2019
Отец:
Соломонюк Евгений Алексеевич
Мать:
Соломонюк Фомина Светлана Викторовна
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