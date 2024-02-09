Соломонюк Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонюк Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2019

Отец: Соломонюк Евгений Алексеевич

Мать: Соломонюк Фомина Светлана Викторовна

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