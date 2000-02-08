Shubin William William P — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shubin William William P

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1934

Дата смерти

08.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Fresno, Fresno County, California
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.02.2000
Los Angeles CA
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