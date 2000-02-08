Shubin William William P
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1934
Дата смерти08.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Fresno, Fresno County, California
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.02.2000
Los Angeles CA