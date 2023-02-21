Нестеренко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2014

Сын: Нестеренко Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Нестеренко Елена Александровна

Рождение ребёнка
10.09.2019

Дочь: Нестеренко Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Нестеренко Елена Александровна

Рождение ребёнка
28.05.2022

Дочь: Нестеренко Софья Ильинична

Мать ребёнка: Нестеренко Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Елена Александровна

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