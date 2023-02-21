Нестеренко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2014
Сын: Нестеренко Анатолий Ильич
Мать ребёнка: Нестеренко Елена Александровна
Рождение ребёнка
10.09.2019
Дочь: Нестеренко Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Нестеренко Елена Александровна
Рождение ребёнка
28.05.2022
Дочь: Нестеренко Софья Ильинична
Мать ребёнка: Нестеренко Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно