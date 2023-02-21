Евдокия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврило Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно