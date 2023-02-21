Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Брюшли, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Брюшли, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Брюшли, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврило Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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