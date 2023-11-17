Шикун Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980
Отец: Курдыбайло Алексей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.2007
Отец ребёнка: Шикун Василий Владимирович
Рождение ребёнка
06.09.2012
Дочь: Шикун Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Шикун Василий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно