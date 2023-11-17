Шикун Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикун Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980

Отец: Курдыбайло Алексей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.2007

Сын: Шикун Антон Васильевич

Отец ребёнка: Шикун Василий Владимирович

Рождение ребёнка
06.09.2012

Дочь: Шикун Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Шикун Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикун Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикун Василий Владимирович

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