Сегеда (Полохова) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1969
Дата смерти25.10.2019
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сегеда Юрий Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.10.2019