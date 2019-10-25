Сегеда (Полохова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегеда (Полохова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

15.12.1969

Дата смерти

25.10.2019

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
20.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сегеда Юрий Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.10.2019