Полканов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полканов Александр Алексеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

25.05.1888

Дата смерти

10.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1888 по 1906
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1906 по 1909
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1909 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1919
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1919 по 1920
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1920 по 1921
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
10.01.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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