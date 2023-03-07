Полканов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1888
Дата смерти10.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1909
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1909 по 1917
Место жительства
С 1917 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1920
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1920 по 1921
Место жительства
С 1921
Место жительства
С 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
10.01.1963
Место жительства
По 1963