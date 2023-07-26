Kantaria Alexandr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kantaria Alexandr

Место рождения

Гори

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гори
Бракосочетание
Около 1947

Жена: скрыто настройками приватности

Гори
Рождение ребёнка
14.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia
Место жительства
Неизвестно