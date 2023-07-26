Kantaria Alexandr
Место рожденияГори
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Гори
Бракосочетание
Около 1947
Жена: скрыто настройками приватности
Гори
Рождение ребёнка
14.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia
Место жительства
Неизвестно