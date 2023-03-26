Минин Лаврентий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Лаврентий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Лог, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО ф6 о17 18 января 1910г жених Сокольского села крестьянин Василий Гаврилов Чистиков, православный, первым браком, 26 лет невеста Сокольского села Татиана Михайлова Федякова, православная, первым б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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