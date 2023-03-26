Минин Лаврентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Лог, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО ф6 о17 18 января 1910г жених Сокольского села крестьянин Василий Гаврилов Чистиков, православный, первым браком, 26 лет невеста Сокольского села Татиана Михайлова Федякова, православная, первым б... Показать все
Смерть
Неизвестно