Голубева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Лузин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирафима
Отец ребёнка: Лузин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Лузин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин Петр Павлович
Отец ребёнка: Лузин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин Иван Павлович
Отец ребёнка: Лузин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Лузин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лузин Павел
Смерть
Неизвестно