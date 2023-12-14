Голубева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева Анна

Голубева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Лузин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирафима

Отец ребёнка: Лузин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Лузин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Петр Павлович

Отец ребёнка: Лузин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Иван Павлович

Отец ребёнка: Лузин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Лузин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Павел

Смерть
Неизвестно
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