Перевалов Михаил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 7 лет, значит родился ок 1853 г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно