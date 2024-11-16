Перевалов Михаил Васильев Около 1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Перевалов Михаил Васильев

Место рождения

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: Перевалов Василий Федоров ПЕРЕПРОВЕРИТЬ ОТЦА

Мать: Перевалова Мария Антонова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 7 лет, значит родился ок 1853 г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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