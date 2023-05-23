Шинкаренко И. А.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1920
Сын: Шинкаренко Михаил
Мать ребёнка: Шинкаренко М.М.
Азовский район х. Государево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинкаренко М.М.