Шинкаренко И. А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинкаренко И. А.

Шинкаренко И. А.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1920

Сын: Шинкаренко Михаил

Мать ребёнка: Шинкаренко М.М.

Азовский район х. Государево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкаренко М.М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкаренко М.М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкаренко М.М.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинкаренко М.М.