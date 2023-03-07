Илларионов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1933
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1933
Рождение ребёнка
05.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жанна Аркадьевна
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014