Илларионов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионов Александр Алексеевич

Илларионов Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.09.1933

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1933

Отец: Илларионов Алексей Иванович

Мать: Фидровская Люцина (Людмила)

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жанна Аркадьевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
2014
Каменское, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close