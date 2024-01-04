Крюков Федор Северианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Крюков Сивериан Иванович
Мать: Крюкова ?
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Крюков ? Федоровч
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Крюкова ? Федоровна
Мать ребёнка: Крюкова ? ?
Работа или профессия
Неизвестно