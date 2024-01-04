Крюков Федор Северианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Федор Северианович

Крюков Федор Северианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Крюков Сивериан Иванович

Мать: Крюкова ?

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Крюков ? Федоровч

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Крюков Василий Федорович

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Крюкова ? Федоровна

Мать ребёнка: Крюкова ? ?

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close