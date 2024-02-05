Малкова Эмма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Эмма Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1943

Отец: не указан

Мать: Фензель Екатерина Давыдовна

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