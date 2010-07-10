Насретдинов Гарай (Жихангаряй)
Место рожденияд.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР
Дата рождения18.02.1919
Дата смерти10.07.2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919
Отец: Хоснетдинов Насретдин
Мать: Бибигайшэ
д.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР
Бракосочетание
20.09.1945
Жена: Насрутдинова Мугаззямя
Рождение ребёнка
04.07.1946
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
04.04.1949
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
10.11.1952
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.08.1956
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
04.03.1964
д.Аксу Буинского р-на РТ
Военная награда
Неизвестно
Насретдинов Гарай Насретдинович В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Б. Вол Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юб... Показать все
Смерть
10.07.2010