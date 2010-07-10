Насретдинов Гарай (Жихангаряй) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Гарай (Жихангаряй)

Место рождения

д.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

18.02.1919

Дата смерти

10.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919

Отец: Хоснетдинов Насретдин

Мать: Бибигайшэ

д.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР
Бракосочетание
20.09.1945

Жена: Насрутдинова Мугаззямя

Рождение ребёнка
04.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрутдинова Мугаззямя

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
04.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрутдинова Мугаззямя

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
10.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрутдинова Мугаззямя

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрутдинова Мугаззямя

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
04.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрутдинова Мугаззямя

д.Аксу Буинского р-на РТ
Военная награда
Неизвестно
Насретдинов Гарай Насретдинович В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Б. Вол Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юб... Показать все
Смерть
10.07.2010
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