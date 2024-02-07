Каюмова Екатерина Раиссовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2018
Отец ребёнка: Табилов Артем Эдуардович
Рождение ребёнка
08.12.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Табилов Артем Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно