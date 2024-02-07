Каюмова Екатерина Раиссовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмова Екатерина Раиссовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

2018 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2018

Сын: Табилов Никита Артемович

Отец ребёнка: Табилов Артем Эдуардович

Рождение ребёнка
08.12.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Табилов Артем Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табилов Артем Эдуардович

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