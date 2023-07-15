Макушина Параскева Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1852
Дочь: Макушина Мария Антоновна
Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич
Рождение ребёнка
04.08.1853
Дочь: Макушина Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич
Рождение ребёнка
14.01.1856
Дочь: Макушина Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич
Рождение ребёнка
26.06.1858
Сын: Макушин Митрофан Антонович
Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно