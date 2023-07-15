Макушина Параскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Параскева Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1852

Дочь: Макушина Мария Антоновна

Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1853

Дочь: Макушина Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1856

Дочь: Макушина Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1858

Сын: Макушин Митрофан Антонович

Отец ребёнка: Макушин Антон Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Антон Зиновьевич

Смерть
Неизвестно